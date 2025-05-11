С Ларисы Гузеевой взыскали долг по коммунальным платежам

Звезда фильма «Жестокий романс» Лариса Гузеева оказалась в центре новых обсуждений. И все из-за накопившихся у нее долгов по коммунальным платежам.

Как стало известно mk.ru , московский мировой суд принял решение удовлетворить иск АО «Мосводоканал» против известной актрисы Ларисы Гузеевой. Так, знаменитость обязали выплатить долг по ЖКУ. Решение суда было вынесено еще в марте текущего года и теперь приобрело юридическую силу.

Информация о точной сумме задолженности не предоставляется публично. Актриса должна внести оплату по обязательствам перед ресурсоснабжающей организацией. Сама Лариса Гузеева никаких комментариев по этому поводу не дает.

Актриса всегда славилась своим взрывным характером. Так, к примеру, Гузееву критиковали некоторые участницы шоу «Давай поженимся» на Первом канале. Телеведущая на съемках программы поссорилась с Анной Пархатской из Барнаула. Будучи мамой пятерых сыновей, она приехала в Москву, чтобы найти себе жениха в шоу «Давай поженимся».

Женщина назвала Ларису Гузееву «злой теткой» за то, что та публично раскритиковала ее стихи. Пархатская разрыдалась в эфире, нагрубив актрисе. Однако Гузееву эмоциональный выпад участницы нисколько не расстроил. Телеведущая никак не отреагировала на эти слова, но позже поблагодарила своих поклонников за поддержку и любовь. Дав понять, что она читает все комментарии телезрителей к выпускам шоу и благодарна им за внимание к ее персоне.