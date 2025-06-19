С кем Камила Валиева путешествует по Италии?

19-летняя Камила Валиева проводит летний отпуск в Италии. В своем микроблоге фигуристка публикует атмосферные фото. Спортсменка наслаждается романтической поездкой. Однако своего спутника не афиширует. На фото она позирует либо одна, либо в толпе туристов.
Однако журналисты разведали, что в поездку Камила отправилась с возлюбленным. Компанию ей составляет 32-летний хоккеист ЦСКА. Спортсменке давно приписывали роман с Никитой Нестеровым. Фото влюбленных "слила" в Сеть жена Станислава Галиева. Ольга показала их совместный снимок, который был сделан в Венеции. Они вместе отправились на прогулку на гондоле.
Валиева скрывала свою связь с Нестеровым. Тот старше ее на 13 лет. Фанаты негативно реагировали на роман спортсменки. И все из-за возрасте хоккеиста. Ходили слухи, что Никита бросил жену Екатерину Сиротину. У них есть двое детей. И якобы не платил им алименты. Бывшей жене пришлось через суд решать этот финансовый вопрос, пишет
Валиева путешествует по Италии с Никитой Нестеровым. Фото: соцсети
Имя спортсменки не раз всплывало в прессе. После скандала с допингом на Олимпиаде за фигуристку вступился Илья Авербух. Он уверен, что Камила не могла осознанно пить какой-то препарат. Хореограф был уверен в невиновности юной чемпионки. И ее наставницы Этери Тутберидзе.
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