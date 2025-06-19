С кем Камила Валиева путешествует по Италии?

19-летняя Камила Валиева проводит летний отпуск в Италии. В своем микроблоге фигуристка публикует атмосферные фото. Спортсменка наслаждается романтической поездкой. Однако своего спутника не афиширует. На фото она позирует либо одна, либо в толпе туристов.

Однако журналисты разведали, что в поездку Камила отправилась с возлюбленным. Компанию ей составляет 32-летний хоккеист ЦСКА. Спортсменке давно приписывали роман с Никитой Нестеровым. Фото влюбленных "слила" в Сеть жена Станислава Галиева. Ольга показала их совместный снимок, который был сделан в Венеции. Они вместе отправились на прогулку на гондоле.