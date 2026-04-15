"С какой-то кучей молодых женщин": Диброва наконец-то рассказала правду о жизни с известным телеведущим

Внешне семейство Дибровых всегда производило впечатление безупречного: дом — полная чаша, трое замечательных сыновей, внимательная юная супруга, создающая удобные условия для жизни мужа. Даже тридцатилетняя разница в возрасте уже не вызывала вопросов у почитателей телеведущего.

О чем рассказала Полина Диброва

Однако в реальности супружеская жизнь шоумена складывалась вовсе не столь радужно. Периодически телеведущий позволял себе проводить время в обществе других дам.

Полина Диброва поделилась историей о ситуации, когда ей пришлось отвесить супругу звучную пощечину из‑за его похождений. Дибров отправился по делам в Ростов‑на‑Дону, а его молодая жена осталась дома с новорожденным сыном Ильей.

"Я захожу в соцсети и вижу, как Дима тусит ночью с какой‑то кучей молодых женщин в ночном клубе", — рассказала Диброва.

Полина незамедлительно приобрела авиабилет и вылетела к мужу. Добравшись до гостиницы, она вошла в номер Дмитрия и обнаружила его в компании двух женщин. По словам Полины, ее супруг сидел и распивал с ними спиртное.

"Я пришла разбираться по поводу девчонок в клубе, которые вешались на него в видео, а прихожу — там еще две взрослые женщины у него сидят и выпивают алкогольные напитки", — сообщила бывшая супруга Диброва.

Полина пришла в ярость и ударила мужа по лицу, после чего выбросила его смартфон в окно. Затем молодая мать отправилась обратно домой. Несколько дней она была обижена на супруга, но в итоге его простила.

Развод с Дибровым

И все-таки развод с Дибровым состоялся. Но сначала Полина нашла замену именитому и пожилому супругу в лице более молодого и перспективного миллиардера Романа Товстика.

После расставания с Дибровым Полина практически сразу начала жить вместе с новым партнером — Романом Товстиком. Дмитрий же тоже недолгое время оставался в одиночестве. Недавно шоумен показался на публике в сопровождении новой спутницы. Возлюбленной 66‑летнего телеведущего оказалась 43‑летняя нутрициолог Екатерина Гусева. Близкие знаменитости поведали, что Дмитрий и его дама сердца уже проживают совместно.

По материалам "Радио 1"

