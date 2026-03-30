"С днем рождения, Клавочка!": Алла Пугачева публично отреагировала на кадры с внучкой

В честь дня рождения наследницы 54-летняя певица Кристина Орбакайте опубликовала в соцсетях трогательный семейный ролик.

На кадрах семья выглядит счастливой и умиротворенной. Сама именинница предстала в облегающем длинном платье на бретельках.

Публикацию певица подписала коротко, но емко: "С днем рождения, Клавочка! 14".

В комментариях тут же посыпались поздравления от поклонников. Среди них — и сообщение от Аллы Борисовны. Пугачева, которая сейчас живет на Кипре, не забыла о внучке и оставила теплое послание.

Правда, содержание его осталось за кадром — Кристина через некоторое время скрыла комментарии от посторонних глаз, сохранив интимность семейного момента.

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов поженились в 2005 году. Спустя семь лет, в 2012 году, у пары родилась дочь Клавдия. Это третий брак певицы и первый для бизнесмена. У Кристины также есть сын Никита Пресняков от первого брака с Владимиром Пресняковым-младшим и сын Дени Байсаров от отношений с бизнесменом Русланом Байсаровым.

Клавдия — младшая дочь Орбакайте. Девочка редко появляется в соцсетях матери, но в день рождения Кристина всегда делает исключение. Поклонники отмечают, что наследница растет настоящей красавицей и внешне очень похожа на знаменитую бабушку — Аллу Пугачеву.