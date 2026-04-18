"А с чего вообще мне должно было хватать выдержки?": Иванченко оправдалась после слез из-за Лебедева

Олеся Иванченко поделилась размышлениями об эмоционально напряженном эпизоде выпуска "Натальной карты", гостем которого выступил Артемий Лебедев. В своем Telegram‑канале ведущая разъяснила причины, по которым не смогла сдержать слез, и выразила благодарность аудитории за проявленную поддержку.

Как отметила Иванченко, съемка с дизайнером оказалась наиболее трудоемкой за все время существования проекта. Она признала, что реакция зрителей получилась противоречивой, но сочла это закономерным. При этом девушка акцентировала внимание на том, что вправе проявлять чувства — в особенности после того, как затратила немало энергии на подготовку выпуска. Олеся Иванченко также заверила, что не испытывает негативных чувств к участнику программы, назвав это своим основополагающим правилом.

Она дала понять, что простила Артемия Лебедева за его поведение на ее шоу.

"Вы меня извините, а с чего вообще мне должно было хватать выдержки? Я — не солдат во время строевой подготовки. Я — женщина. Я эмоциональна. <…> Ты две недели готовишься, пытаешься зайти в какую‑то глубину героя, проделываешь большую работу, которая обесценивается примерно каждую секунду. <…> Да, это шоу. Но я тоже живой человек, который имеет право на любую живую реакцию", — заявила Иванченко.

Во время шоу "Натальная карта" Артемий Лебедев давал краткие ответы и почти не реагировал на вопросы ведущей — именно это и вызвало у нее столь яркую эмоциональную реакцию. Соведущий Олеси, Дмитрий Журавлев, подчеркнул, что подобная вызывающая манера общения вполне характерна для Лебедева.

Олесю Иванченко после эфира программы поддержали многие знаменитости. Так, Марина Федункив пригрозила Лебедеву сделать его лицо одного цвета с волосами.

