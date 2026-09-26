«С Богом!»: блогер Саша Стоун стал депутатом Московской областной Думы

Саша Стоун, известный блогер, сделал серьезный шаг в сторону большой политики — он стал депутатом Московской областной думы. Кандидатуру Стоуна выдвинула партия «Единая Россия», и теперь он официально занимает депутатский пост.

В личном блоге Саша поделился эмоциями от победы.

«Огромное спасибо всем, кто отдал свой голос. Теперь официально депутат Московской областной думы. Впереди очень много работы и очень интересный путь. С Богом!» — написал он.

Путь к этому решению был продуманным и последовательным. Еще в прошлом году Стоун твердо решил связать себя с политикой и для этого поступил в вуз — хотел подойти к делу основательно и получить нужную базу знаний. Как видно, эта подготовка не прошла даром: планы блогера воплотились в реальность.

Теперь перед Сашей стоит масштабная задача — оправдать доверие избирателей и включиться в работу на благо региона. Его история показывает, что публичность и желание быть полезным вполне могут стать основой для новой, общественно значимой главы в жизни.

Саша Стоун (настоящее имя — Александр Зарубин) известен сразу в нескольких сферах — от спорта до политики. Он мастер боевых искусств: четырехкратный чемпион России по боевому самбо, чемпион России по армейскому рукопашному бою и многократный победитель международных турниров. В юности активно выступал в поп‑ММА (в том числе в лиге «Наше дело»), а позже работал там же ведущим. Спортивная закалка и дисциплина стали важной частью его публичного образа.

Под псевдонимом Саша Стоун он построил большую медийную карьеру: набрал многомиллионную аудиторию в соцсетях, снимал контент о спорте, мотивации и личной жизни. Его узнаваемость сильно выросла за счет участия в громких телепроектах.

Он был участником сразу нескольких популярных реалити:

«Звезды в Африке» — проходил испытания в экстремальных условиях;

«Вызов» — справлялся с физическими и интеллектуальными задачами;

«Выжить в Дубае» — боролся за победу в жарких испытаниях;

«Наследники и самозванцы»;

«Титаны» — соревновался с другими атлетами.

Эти проекты закрепили за ним репутацию «человека, который не боится сложностей».

Саша попробовал себя и в кино: снялся в сериале «Постучись в мою дверь в Москве», а также в проекте «Бедные смеются, богатые плачут». Для блогера такой шаг — способ расширить творческие границы и показать себя в новом амплуа. Параллельно он развивал музыкальную сторону: выпускал синглы, экспериментировал со звучанием и позиционировал себя как артиста, который соединяет спорт, энергию и поп‑культуру.