Рузиль Минекаев из «Слово пацана» станет отцом во второй раз

Радостной новостью пара поделилась в социальных сетях. В личном блоге Азиза опубликовала видео, на котором они с мужем снимают себя в зеркале.

У супруги актера заметно округлившийся живот. Подпись под роликом была лаконичной: «+1».

Поклонники и коллеги тут же начали поздравлять пару. Партнер Минекаева по съемочной площадке Леон Кемстач пообещал лично помогать с воспитанием малыша.

Рузиль Минекаев и Азиза Бекманова вместе уже около десяти лет. Они познакомились 1 сентября 2016 года в Казанском театральном училище на праздничной линейке.

Азиза училась на курс старше и первая заметила будущего мужа. В 2020 году пара сыграла свадьбу по мусульманскому обряду — никак. Торжество прошло скромно, в деревне у родителей.

В 2023 году у супругов родился сын Рэмиль. Актер не раз публично признавался, что отцовство принесло ему огромную мотивацию.

«После рождения ребенка я стал гораздо продуктивнее. Ты физически ощущаешь огромную ответственность», — рассказывал Минекаев . Сам артист мечтал о большой семье, но пара не торопилась с пополнением. «Мы не стали планировать и отказываться. Решили пустить на самотек», — говорил актер в 2024 году.

Пол будущего ребенка пока неизвестен. Пара счастлива и с нетерпением ждет встречи с малышом.