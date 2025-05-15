Рудковская выдала правду о ссоре с Киркоровым

Закулисье российского шоу-бизнеса знает наверняка, что Яна Рудковская и Филипп Киркоров поддерживают дружеские отношения вот уже более двух десятилетий. Несмотря на возможные разногласия и конфликты, которые периодически возникали между ними, оба признают, что связь между ними крепкая и проверенная временем. Недавно Яна открыто поделилась воспоминаниями о конфликтах с Филиппом Бедросовичем.

В середине «нулевых» Рудковская вместе с Димой Биланом и Филиппом Киркоровым громко заявили о себе на международном вокальном конкурсе «Евровидение». Именно тогда Яна и повздорила с поп-королем. Все произошло из-за ее подопечного Димы Билана, пишет mk.ru .