Рудковская выдала правду о ссоре с Киркоровым

Закулисье российского шоу-бизнеса знает наверняка, что Яна Рудковская и Филипп Киркоров поддерживают дружеские отношения вот уже более двух десятилетий. Несмотря на возможные разногласия и конфликты, которые периодически возникали между ними, оба признают, что связь между ними крепкая и проверенная временем. Недавно Яна открыто поделилась воспоминаниями о конфликтах с Филиппом Бедросовичем.
В середине «нулевых» Рудковская вместе с Димой Биланом и Филиппом Киркоровым громко заявили о себе на международном вокальном конкурсе «Евровидение». Именно тогда Яна и повздорила с поп-королем. Все произошло из-за ее подопечного Димы Билана, пишет
«В Афинах мы пришли на ужин, где была большая команда местных звезд, - вспоминает Яна. – И на ужине эти модные ребята задали мне вопрос: «Яна, скажи, кто в России певец номер один?» Я ответила: «Конечно же, Дима Билан», - поделилась воспоминаниями Яна Рудковская.
Дима Билан когда-то проявлял чувства к Яне Рудковской. Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press
А Филипп Киркоров явно ожидал, что Яна назовет его имя. Артист многозначительно посмотрел на Рудковскую, переспросив ее о том, действительно ли она считает, что Билан певец номер один в России. Он также подумал, что ему это послышалась. Но тогда 30-летняя Рудковская проявила смелость, сказав, что и правда считает своего подопечного лучшим. После этого Филипп Бедросович обиделся и спешно уехал в гостиницу.
«Филипп ушел, а я продолжила ужинать. Приезжаю в отель, звоню ему и спрашиваю: «Филипп, как дела?». В ответ слышу: «Я вещи собираю, в Москву уезжаю». Я ему совершенно спокойно отвечаю: «Хочешь, я тебе помогу?». Он как начал смеяться. «Я от тебя такого не ожидал!» - сказал он мне потом. В итоге я пришла к Филиппу в номер: мы долго смеялись, в итоге помирились», - призналась Яна.
Сейчас, как говорит музыкальный продюсер, она безмерно гордится тем, что у нее есть такой преданный и верный друг как Филипп Киркоров. Яна стала проявлять мягкость в общении с поп-королем, стараясь не задевать его чувств. Благодаря чему, они практически перестали ссориться.