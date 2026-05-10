Рудковская вмешалась в дуэт Джигана и Соколовского: «Владу будет жирно»

По словам Джигана, он встретился на мероприятии с одним из продюсеров и дал ему послушать демо-версию песни «Крик моей души», записанную вместе с Владом Соколовским. Однако представитель шоу-бизнеса сразу предложил заменить исполнителя.

«Так, стоп, какой Влад? Нет, не Влад, будет другой артист. Яночка Рудковская попросила, чтобы спел Дима Билан», — процитировал рэпер продюсера в «Шоу Воли».

Джиган рассказал, что уже была готова версия трека с участием Билана. В тот же день у них с Соколовским была запланирована встреча.

«У меня с ним запись на вечер стоит в этот же день. Готов трек, мы сидим, слушаем уже готовую версию с Биланом, а дверь открыта. Заканчивается трек, тишина, и в эту тишину я такой: «Ну да, Владу будет жирно, ну его нафиг», — вспомнил артист.

В этот момент, по его словам, в дверях появился сам Влад Соколовский, который сказал: «Добрый вечер, я все понял». Джиган отметил, что ему не было стыдно за эту ситуацию.

Сам Соколовский, присутствовавший в студии, перебил рассказчика и уточнил, что правдивую версию этой истории ему пересказал директор рэпера. После этого он написал Джигану гневное сообщение.

Несмотря на то что рэпер не испытал чувства стыда после того инцидента, в студии шоу он предложил коллеге снова записать эту песню вместе.

Джиган (настоящее имя Денис Устименко) и Влад Соколовский — известные российские исполнители. Соколовский также является бывшим мужем певицы Риты Дакоты, от которого у нее есть дочь.