Рудковская и Плющенко присматривают дом за границей: «Саша выбрал комнату»

По словам Рудковской, супруги присматриваются к курортному комплексу Sea Breeze на берегу Каспийского моря, который строит их знакомый бизнесмен Эмин Агаларов.

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«Мы не квартиру, мы дом посмотрели. Евгений хочет очень дом. Мы ездили смотреть, и Саше очень понравилось. Он сразу себе выбрал комнату», — рассказала Рудковская в интервью изданию.

13-летний Александр Плющенко известен в спортивных кругах под прозвищем Гном Гномыч. В мае 2026 года он сменил спортивное гражданство и получил право выступать за Азербайджан на международных турнирах.

Решение родителей вызвало волну критики в России. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал поступок семьи примером «приспособленчества и космополитизма».

Сам Евгений Плющенко объяснил этот шаг тем, что его сын никогда не состоял в сборной России и не получал государственного финансирования.