Розочка и круассан: Тарасов устроил сюрприз для Костенко — как она отреагировала

Футболист Дмитрий Тарасов поделился простым, но душевным секретом крепких отношений — и доказал, что для приятных сюрпризов вовсе не нужны внушительные суммы. По мнению спортсмена, ценность подарка определяется не его стоимостью, а теми эмоциями, которые он дарит.

Тарасов не раз сталкивался в Сети с комментариями вроде: «Тебе легко говорить — ты можешь позволить себе дорогие презенты».

В ответ он решил наглядно показать, как можно приятно удивить вторую половинку, потратив совсем немного денег.

Рецепт прост: нужно знать вкусы своей женщины. Например, взять ее любимый кофе, добавить к нему одну розу и свежий круассан — и обязательно приложить записку, чтобы эмоции вспыхнули прямо в момент вручения.

«Покажу, как можно удивить любимую, потратив минимум денег. Знайте, какой кофе любит ваша женщина. Купите одну розочку, круассан. И последнее — записка, чтобы человек дал эмоцию на месте», — поделился Дмитрий Тарасов своими знаниями женской психологии.

Судя по реакции супруги футболиста Анастасии Костенко, такой искренний жест пришелся ей по душе.

«Зай, я тебя люблю! Как это мило», — тепло откликнулась она.

Совет Дмитрия — напоминание о том, что главное в проявлении чувств — внимание и забота. Мужчинам стоит взять этот лайфхак на заметку: порой именно маленькие, продуманные детали делают отношения по-настоящему теплыми.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились в 2018 году (официально зарегистрировали брак 9 января, а вскоре устроили пышную свадьбу). За восемь лет существования семьи на свет появились четверо детей. У Дмитрия и Анастасии два сына и две дочери.

До встречи с Костенко Тарасов был женат на Ольге Бузовой. Именно браку с ней он обязан своей нынешней популярности в Сети.

А вам понравился бы такой сюрприз от мужа? Поделитесь в комментариях.