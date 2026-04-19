Розанова и Гузеева встали на защиту Плетнева, набравшего вес: "Злобные завистливые зверюшки"

Актер и режиссер Кирилл Плетнев столкнулся с неожиданной волной критики в свой адрес после того, как откровенно высказался о друге, борющемся с алкогольной зависимостью.

Как хейтеры напали на Кирилла Плетнева

Пользователи Сети тут же переключили внимание на внешность 46-летнего артиста, обвинив его в избыточном весе, алкоголизме и других пагубных пристрастиях.

Плетнев был шокирован такой реакцией и вынужден был публично объясняться.

В своем ответе артист заявил, что уже семь лет не употребляет алкоголь и не имеет других вредных привычек. Он раскрыл подписчикам истинные причины изменения веса, объяснив это сложным периодом, связанным с проблемами со здоровьем и тяжёлым лечением.

"Со мной произошла история, в результате которой я стал полнеть. Я принимаю некоторые таблетки, которые в чем-то гормональны. Из-за этого происходит момент набора веса. Поверьте мне, что я борюсь с этим фактически каждый день. Ничего хорошего в этом нет", — подчеркнул Плетнев.

Как Ирина Розанова и Лариса Гузеева встали на защиту Кирилла Плетнева

Ирина Розанова эмоционально заявила, что ее коллега — талантливый человек, которого все искренне полюбили. Она посоветовала ему не принимать трудности близко к сердцу и слать недовольных в лес.

Также артистка отметила, что их творческая и человеческая связь — редкое и ценное явление.

Лариса Гузеева высказалась еще более жестко в адрес хейтеров Кирилла Плетнева.

"Злобные завистливые зверюшки. А ты неприлично талантливый и красивый человек", — сказала как отрезала ведущая "Давай поженимся".

В поддержку Кирилла Плетнева выступили его преданные поклонники. В социальных сетях они оставляют воодушевляющие комментарии, выражая солидарность с актером.

Фанаты называют Кирилла талантливым артистом и сильным человеком, желают здоровья ему и его близким, а также уверяют, что он справится с любыми трудностями.

