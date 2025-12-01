Роза Сябитова призналась, что не берегла себя: МРТ показала неутешительные результаты

Ведущая программы 'Давай поженимся!' Роза Сябитова сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. Телесвахе предстоит серьезная операция. Что случилось с Розой Сябитовой?

Что показала МРТ

Роза Сябитова в телеграм-канале рассказала, что у нее возникли определенные проблемы со здоровьем. 63-летняя телесваха напомнила, что активно принимает участие в разных реалити-шоу на ТВ, которые связаны со спортом и физическими нагрузками. После одной из съемок у нее сильно разболелась рука. Сябитова сделала МРТ.

"МРТ сделана, результаты получены. Пока неутешительные. Нужно делать операцию. Буду держать вас в курсе", — поделилась Роза Сябитова.

Она добавила, что сама спровоцировала такое развитие событий. Роза Сябитова призналась, что не берегла себя. Но Роза намерена и дальше тренировать свое тело, чтобы добиваться результатов.

"Выполнять физические нагрузки необходимо не через напряжение, а через расслабление тела. К сожалению, я об этом позабыла", — резюмировала Роза Сябитова.

Что происходит в жизни Розы Сябитовой

Телесвахе критично важно находиться в отличной форме. Роза Сябитова теперь дважды бабушка. Помимо внучки Мирославы, у нее есть внук. Малыш появился на свет в ноябре.

И, как признавалась Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.org, это именно она настояла на том, чтобы ее дочка, Ксения Сябитова, родила подряд двоих детей. Роза пообещала дочери свою поддержку, в том числе и материальную. Пока звездная бабушка активно работает, она может помогать своим детям.

А вы как считаете, не пора ли Розе Сябитовой перестать участвовать в спортивных реалити-шоу? Ответьте в комментариях.