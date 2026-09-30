Росгвардия проверяет Джигана на законность разрешения на оружие

После недавней информации о стрельбе в доме Джигана Росгвардия начала масштабную проверку. В центре внимания — легитимность медицинских документов, на основании которых рэперу было выдано разрешение на хранение оружия.

По данным SHOT, сотрудники ведомства обзванивают все стрелковые клубы, где когда-либо появлялся артист — преимущественно это заведения в Подмосковье. У руководства клубов запрашивают внутреннюю статистику: как долго Джиган находился на территории, из какого оружия стрелял, какие справки и документы предъявлял при посещении. Отдельно выясняется, вел ли он себя адекватно и соблюдал ли правила обращения с оружием.

Второе направление проверки — медицинская сторона вопроса. Правоохранители выясняют, где именно Денис проходил оружейную медкомиссию и каким образом были получены справки, дающие право на хранение оружия. Поводом для пристального интереса стала стрельба, которую Джиган учинял в своем доме не однажды.

Об этом в интервью Ксении Собчак рассказала бывшая жена рэпера Оксана Самойлова.

Как закон хранит оружие

Для легального владения оружием в России нужно разрешение от Росгвардии, которое выдается по месту жительства владельца. Оружие должно храниться в запирающемся сейфе, ключ от которого находится только у владельца. Нарушение этих требований — основание для лишения разрешения и изъятия арсенала.