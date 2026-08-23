«Романтические желания ему не чужды»: друг Юрия Антонова рассказал о его избраннице

81‑летний Юрий Антонов стал одним из главных героев фестиваля «Новая волна» Игоря Крутого — маэстро прилетел специально для своего творческого вечера. На сцене звезды эстрады исполняли легендарные хиты композитора, а сам Антонов в этот вечер аккомпанировал им за роялем, наполняя знакомые мелодии особой интонацией.

Особенно тепло Юрий Михайлович отозвался о версии своей песни «Белый теплоход» в исполнении молодого певца Акмаля. По словам поэта Владимира Ильичева, близкого друга Антонова, маэстро назвал артиста «очень талантливым парнем».

Во второй части концерта эстафета перешла к самому юбиляру: музыкант лично исполнил свои вечные хиты, давно ставшие частью музыкального кода нескольких поколений. Но главным сюрпризом вечера стала новая, глубоко личная композиция «Доченька», написанная специально для Антонова его другом — поэтом Владимиром Ильичевым.

«Думаю, он посвятил нашу песню своей дочери, которая давно живет за границей», — поделился Ильичев в беседе с KP.RU.

В разговоре с журналистами друг артиста приоткрыл и некоторые детали частной жизни Юрия Михайловича. Так, Ильичев рассказал, что Антонов не поддерживает связь с сыном, но при этом остается современным и живым человеком — в том числе и в романтической сфере.

«Юрий Михайлович никогда не рассказывает мне о своей личной жизни. В нашей дружбе это табу. Знаю только, что он, как любой нормальный мужчина, любит общаться с красивыми женщинами. У него есть девушка, с которой он может пойти в кино. В этом плане, да и в плане музыки тоже, он вполне современный человек. Романтические желания ему не чужды», — откровенно признался поэт.

При этом в публичном поле Антонов неизменно оставляет тему семьи за кулисами. По данным из открытых источников, у артиста было три официальных брака, а его бывшие жены сейчас живут за рубежом: первая — в Америке, вторая — в хорватском Загребе, третья — в Париже. Сам маэстро лишь однажды вскользь упомянул, что у него двое детей — дочь и сын: первая проживает за границей вместе с матерью, второй — в России. Однако подтверждать или комментировать эти сведения композитор не стремится, а любые вопросы о семье сразу пресекает.

Творческий вечер на «Новой волне» стал не просто концертом, а своеобразным мостом между эпохами: легенды сцены и новые голоса встретились в песнях Антонова, а редкая откровенность его друга добавила к музыкальной истории еще и человеческий штрих.

А вы какие песни Юрия Антонова любите? Поделитесь в комментариях.