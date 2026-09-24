Роман Товстик после развода вышел из состава учредителей «Меридиана»

ООО «Меридиан» — это компания, которая занимается операциями с недвижимостью и работает с 2010 года. Раньше её учредителями были два физических лица: сам Роман Товстик и Юлия Гольдорт, у каждого по 50%.

Однако по данным на июнь 2026 года, вместо Товстика в качестве учредителя теперь указано ООО «НЛ Континент» — ещё одно юридическое лицо. Сам Товстик из состава учредителей «Меридиана» формально выбыл.

Если «НЛ Континент» владеет долей в «Меридиане», а сам Товстик владеет долей в «НЛ Континенте», возникает конструкция, которую юристы называют перекрёстным владением. Суть в том, что компании владеют друг другом — напрямую или через цепочку посредников.

Зачем это делается? У такой схемы есть несколько целей:

Защита от взысканий. Если на Товстика как на физическое лицо попытаются обратить взыскание (например, по алиментам или в рамках развода), его личные активы защищены — ведь формально ему принадлежит не напрямую «Меридиан», а доля в «НЛ Континенте».

Усложнение входа третьих лиц. Постороннему инвестору или кредитору сложнее разобраться, кто реально контролирует компанию, и, соответственно, сложнее претендовать на её активы.

Сохранение контроля. Даже если один из «этажей» конструкции пошатнётся, реальный владелец всё равно сможет управлять бизнесом через другие звенья.

Напомним, что в 2025 году вокруг Товстика разгорелся громкий скандал: он ушёл из семьи к Полине Дибровой, а его бывшая жена Елена подала на алименты и добилась внушительных выплат.

Партнёры по NL International, где Товстик был вице-президентом, всерьёз обсуждали его исключение из руководства — чтобы скандал не бил по репутации компании .

На этом фоне перевод активов в более запутанную структуру выглядит логичным шагом: если часть бизнеса формально не на Товстике, её сложнее «отжать» или заморозить в случае новых судебных претензий. Сам Товстик и его представители ситуацию пока не комментировали.