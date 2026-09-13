Рома Зверь накричал на фанатов, отказавшихся подпевать, и едва не сбежал со сцены

Лидер группы «Звери» Рома Зверь не сдержал эмоций, когда зрители в зале отказались подпевать его песням.

В Сети появилось видео, как музыкант резко отреагировал на холодный приём публики. В порыве раздражения он швырнул наушник и едва не покинул сцену.

Сам артист пока не комментировал произошедшее. Однако ещё в июле 2026 года он объявил, что группа уходит в творческий отпуск после 25 лет непрерывной работы. Тогда артист объяснил решение просто:

«Всем, даже «Зверям», нужна небольшая пауза».

2026 год выдался для коллектива насыщенным и противоречивым. В августе группа дала прощальный концерт в «Лужниках», собрав более 45 тысяч зрителей. Со сцены Рома Зверь объявил, что дискография «Зверей» официально завершена, а новые песни выпускаться не будут.

При этом музыкант заверил поклонников, что это не прощание, а лишь пауза:

«Мы, конечно же, не прощаемся. Мы говорим вам «до скорой встречи».

Это не первый случай, когда артист даёт волю эмоциям на публике. В 2023 году Рома Зверь устроил дебош в баре Самары — он кидался стульями и ругался матом.

Представители музыканта тогда объяснили произошедшее назойливостью фанатов, которые настойчиво требовали совместных фото.