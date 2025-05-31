Рогов получил большой шрам после неудачной пластики

Александр Рогов в интервью Юлии Меньшовой рассказал о том, что в свое время согласился на хирургическое вмешательство. Сделал это модный эксперт для того, чтобы усовершенствовать свою внешность.

Так, 44-летний стилист заверил, что убирал мешки под глазами и делал новомодную процедуру блефаропластику. Эти операции, как выразился Рогов, пошли его внешности только на пользу. Он остался в восторге от результата. И ни о чем не жалеет.

Однако был у телеведущего и более печальный опыт. Александр дал понять, что зря согласился на липосакцию живота. Результат оказался плачевным. Теперь стилист ходит с большим шрамом. Однако называть имя хирурга, который допустил такую ошибку Рогов не стал.

"Это было ужасно. Мне сделали отвратительную операцию. Мне сожгли ягодицу. Теперь у меня на ягодице большой шрам, который я не могу никуда деть. Через несколько лет пришлось переделывать эту операцию. Я не думал о последствиях, потому что это была пиар-операция. Это неудачный опыт", - признался стилист.

Подобное случает довольно часто. К примеру, певица Рита Дакота жаловалась на плачевный результат после пластики. Девушка сделала модные "лисьи глазки". Но эффект разочаровал знаменитость. Певица заявила, что теперь ей приходится жить с лицом, которое ей не нравится.

Артистка жаловалась, что хотела стать красивее и моложе. Но у нее ничего не вышло. В результате она получила отеки, асимметрию, вмятину под глазом с одной стороны, а с другой — нависающий "мешок". Переживала звезда и по поводу едких комментариев хейтеров. Также Рита Дакота делала пластику носа. Результат ей не понравился.