Роды жены Гарика Харламова обошлись почти в миллион рублей

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук стали родителями. У них родилась дочь. Звездные родители назвали ее Алисой.

Где рожала Катерина Ковальчук

Как выяснило издание Super, роды Катерины обошлись в 840 000 рублей. Молодая мама выбрала программу «Роды в центре домашнего акушерства» популярного подмосковного госпиталя «Лапино», любимого звёздами. Роды принимала опытный врач второй категории Александра Леонидовна Семёнова со стажем 24 лет.

И в каких условиях

Программа предоставляет максимальную свободу: во время схваток можно ходить, принимать душ, менять положение тела и выбирать удобную позу для родов, а при желании даже рожать в воде.

Рядом с роженицей все время находится акушерка и доула, при необходимости подключаются другие врачи. Эпидуральную анестезию предоставляют отдельно: услуги анестезиолога стоят 150 тысяч рублей.