Родственники Пугачевой раскрыли правду о ее брошенной внучке: «Не хочет общаться»

Речь идет о 5-летней девочке, которая приходится певице двоюродной внучкой. Малышка живет в Москве, растет точной копией знаменитой родственницы и даже не подозревает о своем звездном происхождении — потому что Пугачева не отвечает на сообщения семьи.

Двоюродная внучка Аллы Пугачевой родилась в семье ее племянника Владислава и его супруги Гузель. Девочку назвали Аллой — в честь знаменитой бабушки. И сходство у них не только в имени: светлые кудри, голубые глаза и, как подозревают родители, музыкальный талант.

«Она занимается вокалом, играет на фортепиано. У нее хороший слух, способности. По моей линии никто не поет, так что, думаю, это гены Пугачевых», — рассказала KP.RU мама девочки Гузель.

Раньше сверстники дразнили девочку «Аллой Пугачевой», но она не понимала, в чем дело. Родители решили пока не рассказывать дочери о ее знаменитой родственнице.

«Мы пока не говорим дочке, что ее бабушка знаменитая артистка. Есть опасения, что она потом решит, будто ей все должны. А это ни к чему хорошему не приводит», — объяснила Гузель.

История этой ветви семьи Пугачевой началась задолго до рождения девочки. Родной брат Примадонны, Евгений Пугачев, ушел из жизни в 2011 году. Позже не стало и его жены. У племянника Владислава из близких осталась только знаменитая тетя.

В свое время Алла Борисовна активно помогала племяннику, попавшему в тяжелую ситуацию. Когда Владислав столкнулся с наркотической зависимостью и стал инвалидом, Пугачева оплачивала его лечение, в том числе дорогостоящее — в Израиле.

Но после отъезда певицы из России и переезда на Кипр связь оборвалась. Сейчас, по словам родственников, Алла Борисовна не поддерживает общение с племянником и его семьей.

«Я несколько раз отправляла Алле Борисовне фотографии внучки, хотела, чтобы она хотя бы знала о ней. Сообщения прочитаны, но ответа до сих пор нет. Зачем ребенку знать о человеке, который не хочет с ней общаться?» — посетовала Гузель.

У Аллы Пугачевой есть и другие родственники, оставшиеся в России. Ее внук Дени Байсаров — сын Кристины Орбакайте — живет в Москве и, по данным СМИ, единственный из семьи не покинул страну. В отличие от других членов семьи, Дени не общается с близкими после их отъезда за границу.