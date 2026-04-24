«Родных не пускают»: адвокат Артема Чекалина рассказал о его состоянии в СИЗО

Ситуация вокруг блогера Артема Чекалина, приговоренного к семи годам лишения свободы, остается в центре внимания СМИ и общественности. Адвокат Константин Третьяков поделился актуальными сведениями о положении своего подзащитного в следственном изоляторе.

Константин Третьяков сообщил, что его подзащитный ожидает итогов обжалования приговора в следственном изоляторе «Бутырка». По предварительным оценкам, Чекалин проведет там около полугода — на весь период рассмотрения апелляции.

«Пока апелляционная жалоба не будет рассмотрена, будет содержаться под стражей. Апелляционная жалоба будет рассматриваться в течение шести месяцев и более», — уточнил адвокат Чекалина.

Третьяков также поделился информацией о моральном состоянии Артема Чекалина.

«Он нормально, оптимист, настроен дальше. Пускают пока только адвокатов, родных не пускают, не дают разрешение», — рассказал Третьяков.

Таким образом, на текущий момент доступ к осужденному ограничен: свидания с близкими пока невозможны, разрешены лишь встречи с представителями защиты.

Артем Чекалин был приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей по делу о незаконных валютных операциях. Обвинение также включало пункты об организации преступного сообщества и отмывании денег: по данным следствия, Чекалин с экс‑супругой вывели из России свыше 250 миллионов рублей. После вынесения приговора защита подала апелляцию — сейчас идет процесс ее рассмотрения.

