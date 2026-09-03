Родные Высоцкого решили избавиться от его квартиры в Москве

Легендарная квартира на 1-й Тверской-Ямской, где артист жил и устраивал знаменитые квартирники, оценена в 170 миллионов рублей. Объект продает в закрытом формате один из сыновей Высоцкого.

Площадь квартиры составляет 120 квадратных метров. Она расположена в доме, построенном около 90 лет назад, и нуждается в капитальном ремонте.

По данным источника, из отделки сохранился только пол, мебель практически отсутствует, а инженерные системы требуют замены — есть проблемы с отоплением, вентиляцией и водоснабжением.

Главное преимущество — высокие потолки. Изначально наследники планировали установить ценник в 150 миллионов, но затем подняли его на 20 миллионов.

Владимир Высоцкий (1938–1980) — культовая фигура советской культуры, поэт, актер Театра на Таганке и автор сотен песен. Квартиру на Тверской-Ямской он получил в 1970-х годах.

Именно здесь проходили легендарные квартирники, здесь бывали Марина Влади, Михаил Шемякин, Андрей Вознесенский и другие деятели искусства.

В последние годы квартира пустовала. В разное время предпринимались попытки создать в ней музей, однако до реализации проекта дело так и не дошло.

Теперь наследники решили избавиться от простаивающей недвижимости, которая требует серьезных вложений. Сделка проходит без спешки, покупателей ищут среди закрытой аудитории.