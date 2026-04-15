Родные актрисы Светланы Светличной привели в порядок ее могилу после скандала

Светлана Светличная, выдающаяся актриса советского и российского кино, ушла из жизни полтора года назад в возрасте 84 лет. По традиции, достойной ее таланта, заслуженная артистка РФ нашла последний приют на "актерской аллее" Троекуровского кладбища — рядом с могилами таких звезд, как Валентин Гафт, Евгений Жариков, Андрей Мягков и других прославленных артистов.
Состояние могилы: от критики к порядку
Зимой в сети поднялась волна обсуждений: блогеры упрекали близких Светличной в том, что место захоронения содержится не должным образом. Из‑за дождей и мокрого снега повредилось изображение на портрете, засохли цветы, вокруг скопился мусор.
В апреле 2026 года, незадолго до дня рождения актрисы, журналисты KP.RU посетили могилу на Троекуровском кладбище. К этому моменту ситуация изменилась к лучшему: после общественного резонанса внучка артистки заменила испорченный портрет (проблема была в негерметичном покрытии) на новый — с тем же фото, а также убрала засохшие цветы.
Сейчас место захоронения выглядит ухоженным и аккуратным. Единственный нюанс — пока отсутствует памятник, но, по словам родных, его установят до осени. Таким образом, слухи о том, что семья забыла о могиле Светличной, не имеют под собой оснований.
Так могила Светланы Светличной выглядела в день ее похорон. Фото: Наталья Шатохина / News.ru / Global Look Press
Близкие люди: кто остался после актрисы
Среди ближайших родственников Светланы Афанасьевны: сын Алексей Ивашов, невестка Ольга Калимбет, младший брат Олег Светличный.
Особенно теплые чувства актриса испытывала к своей единственной внучке Маше (дочери Алексея) и ее сыну — правнуку Владимиру. Мальчика назвали в честь прадеда, народного артиста Владимира Ивашова, супруга Светличной. Он ушел из жизни в 1995 году и похоронен на Ваганьковском кладбище.
Когда скончался младший сын актрисы Олег Ивашов, Светлане Афанасьевне пришлось приложить усилия, чтобы добиться разрешения подхоронить его к отцу. В итоге установили второй памятник, хотя места для еще одного захоронения изначально не предусматривалось.
Наследие: что осталось после Светличной
Вопреки домыслам, актриса не оставила наследникам драгоценностей или крупных денежных накоплений. В качестве основного наследства родственники получили квартиру в новом жилом комплексе возле станции метро "Преображенская площадь".
Эту недвижимость Светличная приобрела после продажи предыдущей квартиры у метро "Новоясеневская", выручив немногим более 10 млн рублей. Недостающую сумму добавили близкие.
Пенсия Светланы Афанасьевны была достаточно высокой благодаря званию заслуженной артистки — более 60 тысяч рублей. Однако сбережений у актрисы не оказалось, а в последние годы пенсия почти полностью уходила на оплату лечения в больнице.
