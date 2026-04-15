Родные актрисы Светланы Светличной привели в порядок ее могилу после скандала

Светлана Светличная, выдающаяся актриса советского и российского кино, ушла из жизни полтора года назад в возрасте 84 лет. По традиции, достойной ее таланта, заслуженная артистка РФ нашла последний приют на "актерской аллее" Троекуровского кладбища — рядом с могилами таких звезд, как Валентин Гафт, Евгений Жариков, Андрей Мягков и других прославленных артистов.

Состояние могилы: от критики к порядку

Зимой в сети поднялась волна обсуждений: блогеры упрекали близких Светличной в том, что место захоронения содержится не должным образом. Из‑за дождей и мокрого снега повредилось изображение на портрете, засохли цветы, вокруг скопился мусор.

В апреле 2026 года, незадолго до дня рождения актрисы, журналисты KP.RU посетили могилу на Троекуровском кладбище. К этому моменту ситуация изменилась к лучшему: после общественного резонанса внучка артистки заменила испорченный портрет (проблема была в негерметичном покрытии) на новый — с тем же фото, а также убрала засохшие цветы.

Сейчас место захоронения выглядит ухоженным и аккуратным. Единственный нюанс — пока отсутствует памятник, но, по словам родных, его установят до осени. Таким образом, слухи о том, что семья забыла о могиле Светличной, не имеют под собой оснований.