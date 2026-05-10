Роднина посоветовала недовольным жизнью в регионах переезжать в Москву

По ее мнению, тем, кого не устраивают условия в родных краях, стоит попробовать свои силы в Москве. Парламентарий признала, что разница в уровне жизни между Москвой и другими регионами существовала всегда, и этот факт не должен вызывать удивления.

«При царе Горохе она тоже отличалась от остальной страны. Если люди недовольны жизнью в провинции, они могут приехать в столицу и попробовать себя там. Безусловно, не все смогут достичь результата в Москве», — заявила Роднина.

Депутат не согласилась с мнением, что столица «грабит» российские регионы. Она подчеркнула, что в Москве работают квалифицированные специалисты в самых разных сферах.

«Откуда вообще люди такое выражение взяли? В столице есть квалифицированные специалисты во всех сферах. Не вижу смысла говорить, что Москва кого-то ограбила», — сказала Роднина.

По ее словам, поступающие в бюджет столицы средства не остаются в Москве, а распределяются по разным направлениям. Также она отметила, что разница в уровне жизни между разными городами существует и в других странах.

«В Америке тоже Нью-Йорк не сравнить с более мелкими городами. Так же во всех регионах есть свои проблемы. Есть более богатые субъекты, а есть наоборот», — пояснила депутат.

Роднина добавила, что парламентарии делают все возможное, чтобы выравнять ситуацию, и на эти цели выделяются дополнительные средства.

Ирина Роднина — легендарная советская фигуристка, единственная в истории спортсменка, выигравшая 10 чемпионатов мира и три Олимпийских игры (в паре с Алексеем Улановым, а затем с Александром Зайцевым). С 2007 года она является депутатом Государственной думы РФ (сначала от «Единой России», затем как независимый кандидат).

Общественность неоднократно критиковала Роднину за резкие высказывания: от акций разных групп до внешности Ксении Собчак. Последний раз в начале 2026 года она вызвала споры, заявив о «ненужности» лозунгов спортсменов, не имеющих отношения к соревнованиям.