Родившая сестра Бузовой пожаловалась на бессонные ночи: «Неожиданно для меня»

Долгожданную дочь, которую назвали Марией, она родила в частной московской клинике. Сейчас Анна погружена в заботы о новорожденной и признаётся, что реальность материнства оказалась сложнее, чем она представляла.

По словам Анны, она надеялась, что время в декрете пройдёт легко и они с мужем будут гулять втроём.

Однако всё пошло не по плану: приходится действовать по очереди.

«Один гуляет, другой спит или работает».

Малышка Мария, которую молодая мама называет «львицей», ест каждые три часа и громко кричит, если её вовремя не покормить.

Анна Бузова долгое время жила в тени своей знаменитой сестры Ольги, которая прославилась благодаря «Дому-2». Сама Анна тоже была участницей проекта, но пробыла там меньше месяца, так как не привыкла к жизни под прицелом камер.

Она признавалась, что долго страдала от сравнений и попыток доказать свою самостоятельность, отказываясь от помощи сестры и сама строя бизнес. В 2020 году у Анны случился инсульт, но она смогла восстановиться.

Сейчас она счастлива в браке с бизнесменом Константином Штрыкиным, и рождение дочери стало для пары долгожданным событием.