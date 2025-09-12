Родившая единственную дочь в 44 года Инга Оболдина: "Хочу, чтобы она была счастлива"

Звезда сериалов, 56-летняя Инга Оболдина, сделала признание о дочери Кларе. 12-летняя девочка не мечтает пойти по стопам именитой родительницы. О какой же профессии грезит дочь Инги Оболдиной?

Что говорит о дочери Инга Оболдина

Актриса Инга Оболдина вместе с дочкой Кларой вышла в свет. 12-летнюю наследницу звезда привела на премьеру фильма со своим участием. Появление на презентации картины 'Три свадьбы и один побег' стало для Клары первым появлением на публике.

"Она просто волнуется так же, как и я. Это для нее первая премьера. У меня же взрослые фильмы, а она еще была маленькая. Вот до этого она уже доросла. И очень ждет", — рассказала MK.RU Инга Оболдина.

Журналисты спросили у Инги, определилась ли ее дочь с будущей профессией? Пойдет она по стопам мамы или выберет свой путь. Оболдина призналась, что мечты Клары далеки от кино и театра.

"Я хочу, чтобы она была счастлива. А там уже, что выберет. Пока она любит флористику", — поделилась Инга Оболдина.

Но Клара тут же поправила маму. Оказалось, мечты о флористике уже в прошлом. Сейчас девочка грезит о карьере радиоведущей.

Клара хорошо учится в школе. Ее любимые предметы — география и актерское мастерство. Внешне Клара похожа на свою маму, но, в отличие от нее, Клара — блондинка.