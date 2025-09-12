Родившая единственную дочь в 44 года Инга Оболдина: "Хочу, чтобы она была счастлива"
Инга Оболдина. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Ставшая мамой в 44 года Инга Оболдина призналась, что ее дочь не хочет быть актрисой
Звезда сериалов, 56-летняя Инга Оболдина, сделала признание о дочери Кларе. 12-летняя девочка не мечтает пойти по стопам именитой родительницы. О какой же профессии грезит дочь Инги Оболдиной?
Что говорит о дочери Инга Оболдина
Актриса Инга Оболдина вместе с дочкой Кларой вышла в свет. 12-летнюю наследницу звезда привела на премьеру фильма со своим участием. Появление на презентации картины 'Три свадьбы и один побег' стало для Клары первым появлением на публике.
"Она просто волнуется так же, как и я. Это для нее первая премьера. У меня же взрослые фильмы, а она еще была маленькая. Вот до этого она уже доросла. И очень ждет", — рассказала MK.RU Инга Оболдина.
Журналисты спросили у Инги, определилась ли ее дочь с будущей профессией? Пойдет она по стопам мамы или выберет свой путь. Оболдина призналась, что мечты Клары далеки от кино и театра.
"Я хочу, чтобы она была счастлива. А там уже, что выберет. Пока она любит флористику", — поделилась Инга Оболдина.
Но Клара тут же поправила маму. Оказалось, мечты о флористике уже в прошлом. Сейчас девочка грезит о карьере радиоведущей.
Клара хорошо учится в школе. Ее любимые предметы — география и актерское мастерство. Внешне Клара похожа на свою маму, но, в отличие от нее, Клара — блондинка.
Инга Оболдина с дочкой Кларой (на фото слева) на катке. Фото: Global Look Press
Личная жизнь Инги Оболдиной
Актриса Инга Оболдина 16 лет прожила в браке с режиссером Гарольдом Стрелковым. В этом браке не было детей. И пара рассталась.
Инга Оболдина признавалась, что еще в браке со Стрелковым влюбилась в другого. Вторым избранником актрисы стал актер и режиссер Виталий Салтыков. По словам Оболдиной, чувства к нему у нее вспыхнули молниеносно.
В декабре 2012 года у пары родилась дочка Клара. Оболдина и Салтыков в официальный брак не вступали. Для них обоих важнее чувства, чем штамп в паспорте.