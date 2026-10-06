Родители Джигана живут на Украине

Согласно информации в Сети, по документам Джиган проходит как Денис Александрович Устименко, хотя публично использует двойную фамилию Устименко-Вайнштейн. Вторая часть — это фамилия его прабабушки по отцу, Фаины Шулимовны Вайнштейн, пережившей Холокост, а не матери, как считалось ранее.

Мать зовут Оксана. Она родила Джигана в 17 лет, живет на Украине, какое-то время торговала одеждой на рынке и была индивидуальным предпринимателем. Сам рэпер никогда не называл ее имя публично и не публиковал ни одного фото с ней.

Отец — Александр Устименко, моряк дальнего плавания, работал на круизных лайнерах класса люкс. Именно он привозил сыну из заграничных рейсов кассеты и диски с западной музыкой, что во многом определило музыкальный вкус будущей звезды.

Слухи о том, что родителей Джигана могут связывать с властью другой страны, подтверждений не находят. Единственное косвенное упоминание — в телефонной книжке Александра Устименко записан как «брат министра».

На Украине действительно был министр с фамилией Устименко, но отчества у них разные, и прямой связи между ними не обнаружено.

Сам Джиган не раз подчеркивал, что тема его родителей закрыта. В интервью он говорил, что любит маму, но подробностей о ней не раскрывает.

Отец на просьбу о комментарии не ответил. На фоне скандала со стрельбой и иском Оксаны Самойловой об ограничении родительских прав родители рэпера остаются в стороне — и, судя по всему, намеренно.