Родион Газманов: «Я не любил ни 1 сентября, ни возвращение в школу»

День знаний у многих ассоциируется с радостью, букетами и предвкушением чего‑то хорошего — недаром в песнях школьные годы часто воспевают как самое чудесное время. Но у сына Олега Газманова, артиста Родиона Газманова, воспоминания о школе совсем другие. В откровенном разговоре он честно признался: никакого трепета перед 1 сентября он в детстве не испытывал. И дело не только в нелюбви к домашним заданиям — главным испытанием для юного Родиона стала постоянная необходимость заново адаптироваться к новой жизни.

Сейчас 45-летний Родион все еще не знает, каково это — собирать ребенка в школу, переживать из‑за ранцев, тетрадей и первых оценок. Зато собственные школьные будни помнит очень хорошо. И они были далеки от идиллии, которую принято рисовать в массовой культуре.

«Думаю, сейчас любой человек, отвечая на вопрос в интервью, скажет: „Да, конечно, я любил школу, она вызывала у меня внутренний трепет, а 1 сентября было возвращением к празднику“. Но нет, конечно. Будучи ребенком, я не любил ни 1 сентября, ни возвращение в школу после каникул, ни домашние задания», — цитирует Родиона Газманова MK.RU .

Особую сложность создавал кочевой образ жизни семьи: после переезда из Калининграда в Москву Родион пошел во второй класс, а дальше все пошло по кругу — практически каждый год семья меняла район, а вместе с ним и школу.

«Мы постоянно меняли районы, а вместе с ними и школы: практически раз в год. Каждый раз нужно было приходить в новый коллектив, заводить новых друзей, притираться, вливаться. На самом деле это был довольно стрессовый момент», — вспоминает он.

Для ребенка такие перемены — серьезное эмоциональное испытание: каждый раз заново выстраивать отношения, доказывать, что ты «свой», привыкать к новым учителям и правилам. И именно этот постоянный стресс, а не сами уроки, стал для Родиона главной приметой школьных лет. Его история — наглядный пример того, что за привычными образами «счастливого детства» нередко скрываются совсем не праздничные переживания.

А вас какие мысли и чувства посещают в связи с первым сентября? Поделитесь в комментариях.