"Родились из огромной любви": Дава снимается в одном сериале с Миланой Хаметовой

Что Дава говорит о сериале

Давид Манукян отметил, что идея сериала родилась из любви к культовому сериалу "Ханна Монтана". А упор в фильме делается на молодое поколение.

"Изначально идеи сериала и альтер эго Миланы родились из огромной любви к этому проекту, но хочу обратить внимание, что в сериале мы делаем упор на нашу аудиторию, напоминаем о близких нам ценностях и прививаем желание молодому поколению заниматься творчеством и любить музыку, нашу музыку", — отметил Давид Манукян.

Съемки проекта продлятся еще несколько месяцев и будут полностью проходить в Минске. Помимо типичных для подросткового сериала локаций (школьные классы, коридоры, квартиры и комнаты героев), зрители смогут увидеть и эффектные пространства.

