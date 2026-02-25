"Родились из огромной любви": Дава снимается в одном сериале с Миланой Хаметовой

Накануне в Минске запустили основной этап производства проекта. Пилотный эпизод создали еще осенью минувшего года. Появились свежие детали о грядущем сериале.
Кто сыграет главные роли в сериале "Двойная жизнь Ми"
Главные роли воплотят на экране блогер с миллионной аудиторией Милана Хаметова, Давид Манукян (Дава), Софья Каштанова, Анна Уколова, Андрей Пынзару и Роман Курцын. Продюсерский состав картины представлен Анной Ясюкевич и Давидом Манукяном.
О чем сериал "Двойная жизнь Ми"?
По сюжету, шестнадцатилетняя Мила (в исполнении Миланы Хаметовой) тщательно скрывает от окружающих, что она — востребованная исполнительница Ми. Успевая справляться с обязанностями школьницы, ведением блога и личными делами, девушка старается не раскрыть свою тайну и одновременно поддержать отца‑директора (персонаж Давида Манукяна). А у него тем временем намечается роман с ее главной противницей — чиновницей Анжелой (героиня Софьи Каштановой).
Милана Хаметова. Фото: онлайн-кинотеатр "Иви"
Что Дава говорит о сериале
Давид Манукян отметил, что идея сериала родилась из любви к культовому сериалу "Ханна Монтана". А упор в фильме делается на молодое поколение.
"Изначально идеи сериала и альтер эго Миланы родились из огромной любви к этому проекту, но хочу обратить внимание, что в сериале мы делаем упор на нашу аудиторию, напоминаем о близких нам ценностях и прививаем желание молодому поколению заниматься творчеством и любить музыку, нашу музыку", — отметил Давид Манукян.
Съемки проекта продлятся еще несколько месяцев и будут полностью проходить в Минске. Помимо типичных для подросткового сериала локаций (школьные классы, коридоры, квартиры и комнаты героев), зрители смогут увидеть и эффектные пространства.
