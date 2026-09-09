«Родилась здоровенькая»: мама Натальи Водяновой рассказала о новорожденной внучке

Радостная новость для поклонников Натальи Водяновой: в семье супермодели случилось пополнение — родилась еще одна внучка Ларисы Кусакиной. Чтобы поддержать дочь в первые дни после родов, мама Натальи прилетела во Францию и теперь помогает наследнице справляться с заботами о малышке.
Лариса Кусакина поделилась трогательными деталями о том, как складывается жизнь семьи в этот особенный период. По словам бабушки, атмосфера в доме наполнена теплом и взаимной поддержкой.
«Мы все рядом с малышкой, гуляем, помогаем. Она родилась здоровенькая, все хорошо», — рассказала счастливая бабушка.
Особенно трогательно звучат слова о том, как к новому члену семьи относятся старшие дети.
«И старшие детки очень счастливы, все помогают, подходят, берут на руки, гладят, целуют», — поделилась мама Водяновой.
Видно, что в этой большой семье появление малыша воспринимают не как дополнительную нагрузку, а как общее счастье, в которое каждый готов внести свой вклад.
Отдельное внимание Лариса уделила тому, какой мамой становится Наталья: «Наташа делит со всеми заботы, но много делает сама: ухаживает, кормит грудью. Она не пытается взять все на себя, у Наташи такого нет, чтобы ревновать». Бабушка подчеркивает, что у дочери — сильное материнское чувство, которое проявляется не в стремлении все контролировать, а в умении бережно сочетать самостоятельность с готовностью принимать помощь.
Мама Натальи Водяновой и сестра модели Кристина. Фото: Комсомольская правда / Russian Look / Global Look Press
Кусакина также напомнила, что для Натальи это уже шестой ребенок, и опыт не сделал ее менее внимательной или заботливой.
Наталья Водянова родила шестого ребенка 2 сентября 2026 года. Дочку модель назвала тройным именем — Анна Наталья Лариса Арно.
По материалам Woman.ru