Резо Гигинеишвили увез из России сына и дочку Нади Михалковой

Союз Надежды и Резо продлился до 2017 года — пара рассталась, но сумела сохранить цивилизованные отношения ради детей. Теперь, спустя годы после разводов, режиссер находит возможность объединять семью хотя бы на время — и этот отпуск в Испании стал для всех них поводом побыть вместе, без суеты и лишних слов. Фотографии говорят сами за себя: в них — радость от встречи, тепло родственных связей и простое счастье быть рядом.

Ранее режиссер Никита Михалков признавался, что ему категорически не нравился выбор дочери, но препятствовать ее браку с Гигинеишвили он, конечно же, не мог.

Летом 2019 года Гигинеишвили женился на Надежде Оболенцевой. Однако и этот союз был очень коротким, пара прожила в браке меньше года.