Резо Гигинеишвили увез из России сына и дочку Нади Михалковой

Режиссер Резо Гигинеишвили устроил семейный отпуск — он увез из России всех троих своих детей и отправился с ними в Испанию. 44‑летний кинодеятель поделился в соцсетях теплыми снимками, на которых запечатлены моменты их совместного отдыха: улыбающийся 13‑летний Иван у самолета, обнимающиеся дочери — 20‑летняя Мария и 15‑летняя Нина. Кадры получились по‑настоящему живыми и искренними: видно, как важно для Резо это время рядом с наследниками.
Мария — дочь режиссера от первого брака с певицей Настей Кочетковой, участницей «Фабрики звезд». Девочка родилась в 2006 году, а когда ей исполнилось три года, родители расстались. Несмотря на развод, Резо поддерживает связь с дочерью и старается участвовать в ее жизни.
Дети Резо Гигинеишвили от двух браков. Фото: соцсети
Нина и Иван появились на свет во втором браке Гигинеишвили — с актрисой Надеждой Михалковой. Пара зарегистрировала отношения в апреле 2010 года, а уже в 2011‑м у них родилась дочь Нина. В том же году супруги обвенчались в женском Бодбийском монастыре в Грузии. Сын Иван родился в 2013 году.
Сын Резо Гигинеишвили и Нади Михалковой Иван растет красавчиком. Фото: соцсети
Союз Надежды и Резо продлился до 2017 года — пара рассталась, но сумела сохранить цивилизованные отношения ради детей. Теперь, спустя годы после разводов, режиссер находит возможность объединять семью хотя бы на время — и этот отпуск в Испании стал для всех них поводом побыть вместе, без суеты и лишних слов. Фотографии говорят сами за себя: в них — радость от встречи, тепло родственных связей и простое счастье быть рядом.
Ранее режиссер Никита Михалков признавался, что ему категорически не нравился выбор дочери, но препятствовать ее браку с Гигинеишвили он, конечно же, не мог.
Летом 2019 года Гигинеишвили женился на Надежде Оболенцевой. Однако и этот союз был очень коротким, пара прожила в браке меньше года.
Дети Резо Гигинеишвили в Испании. Фото: соцсети