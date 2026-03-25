Резко похорошела: актрису Лизу Арзамасову заподозрили в пластике

Медицинские причины: травмы, повлиявшие на внешность

Впрочем, если какая‑либо операция и имела место, ее причиной могло стать не стремление Лизы Арзамасовой к эстетическому совершенству, а медицинские показания. Елизавета ранее рассказывала, что уже дважды прибегала к ринопластике — и оба раза из‑за полученных травм.

Первый инцидент произошел несколько лет назад на съемках шоу "Ледниковый период". Тогда Лиза упала и сильно ударилась лицом об лед, что привело к повреждению носа.

Вторая травма случилась во время театрального спектакля: партнер актрисы по сцене неосторожно открыл дверь и задел ее по лицу.

Эти обстоятельства дают основания полагать, что любые хирургические вмешательства были направлены на восстановление здоровья и функциональности, а не на изменение внешности ради красоты.

Лиза Арзамасова 17 марта отметила свой 31-й день рождения. В числе гостей ее праздника был и пасынок, сын Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой Мартин. Молодой человек всего на десять лет моложе своей мачехи.

А вам нравится, как выглядит сейчас Лиза Арзамасова? Поделитесь в комментариях.