Резко похорошела: актрису Лизу Арзамасову заподозрили в пластике

Лиза Арзамасова. Фото: Олег Укладов / КП

По мнению поклонников, Лиза Арзамасова подкорректировала форму носа, что сделало ее лицо более мягким и миловидным.

Звезду сериала "Папины дочки" и маму двоих детей Лизу Арзамасову заподозрили в проведении пластической операции. Поводом стали фотографии актрисы, которые ее супруг Илья Авербух опубликовал в честь 31‑го дня рождения Лизы.

Изменилась форма носа Лизы Арзамасовой

Внимательные поклонники культового сериала заметили, что форма носа Лизы Арзамасовой выглядит несколько неестественно. Это породило бурные обсуждения в сети: фанаты гадали, стала ли причиной изменений пластическая операция или же дело в обработке фото с помощью фотошопа.

Подозрения дополнительно усилились после того, как Арзамасова сама опубликовала видео — пользователи сочли, что и там заметны схожие особенности.

Лиза Арзамасова теперь выглядит так. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой

Медицинские причины: травмы, повлиявшие на внешность

Впрочем, если какая‑либо операция и имела место, ее причиной могло стать не стремление Лизы Арзамасовой к эстетическому совершенству, а медицинские показания. Елизавета ранее рассказывала, что уже дважды прибегала к ринопластике — и оба раза из‑за полученных травм.

Первый инцидент произошел несколько лет назад на съемках шоу "Ледниковый период". Тогда Лиза упала и сильно ударилась лицом об лед, что привело к повреждению носа.

Вторая травма случилась во время театрального спектакля: партнер актрисы по сцене неосторожно открыл дверь и задел ее по лицу.

Эти обстоятельства дают основания полагать, что любые хирургические вмешательства были направлены на восстановление здоровья и функциональности, а не на изменение внешности ради красоты.

Лиза Арзамасова 17 марта отметила свой 31-й день рождения. В числе гостей ее праздника был и пасынок, сын Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой Мартин. Молодой человек всего на десять лет моложе своей мачехи.

