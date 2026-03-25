Резко похорошела: актрису Лизу Арзамасову заподозрили в пластике

Звезду сериала "Папины дочки" и маму двоих детей Лизу Арзамасову заподозрили в проведении пластической операции. Поводом стали фотографии актрисы, которые ее супруг Илья Авербух опубликовал в честь 31‑го дня рождения Лизы.
Изменилась форма носа Лизы Арзамасовой
Внимательные поклонники культового сериала заметили, что форма носа Лизы Арзамасовой выглядит несколько неестественно. Это породило бурные обсуждения в сети: фанаты гадали, стала ли причиной изменений пластическая операция или же дело в обработке фото с помощью фотошопа.
Подозрения дополнительно усилились после того, как Арзамасова сама опубликовала видео — пользователи сочли, что и там заметны схожие особенности.
Медицинские причины: травмы, повлиявшие на внешность
Впрочем, если какая‑либо операция и имела место, ее причиной могло стать не стремление Лизы Арзамасовой к эстетическому совершенству, а медицинские показания. Елизавета ранее рассказывала, что уже дважды прибегала к ринопластике — и оба раза из‑за полученных травм.
Первый инцидент произошел несколько лет назад на съемках шоу "Ледниковый период". Тогда Лиза упала и сильно ударилась лицом об лед, что привело к повреждению носа.
Вторая травма случилась во время театрального спектакля: партнер актрисы по сцене неосторожно открыл дверь и задел ее по лицу.
Эти обстоятельства дают основания полагать, что любые хирургические вмешательства были направлены на восстановление здоровья и функциональности, а не на изменение внешности ради красоты.
Лиза Арзамасова 17 марта отметила свой 31-й день рождения. В числе гостей ее праздника был и пасынок, сын Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой Мартин. Молодой человек всего на десять лет моложе своей мачехи.
