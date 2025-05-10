Режиссер Сарик Андреасян вновь стал папой

Актриса Лиза Моряк поделилась прекрасной новостью с подписчиками микроблога. Рано утром 10 мая она стала мамой во второй раз. На свет появилась ее дочка от режиссера Сарика Андреасяна. Малышку назвали Шарлиз.

Лиза Моряк дала понять, что она и Сарик Андреасян чувствуют себя невероятно счастливыми.

«В 7.42 утра 10.05.2025 она стремительно и одновременно спокойно появилась на свет. С момента нашего прибытия в больницу и до появления ребенка прошло всего полтора часа. Нежное маленькое чудо со светлыми глазами и длинными пальчиками сделала нас еще счастливее!» — написала Лиза Моряк в личном блоге.

Молодая мама уже успела поделиться кадрами фотосессии, устроенной сразу после появления малышки Шарлиз на свет. На одном из снимков совершенно ошалевший от счастья Сарик Андреасян держит новорожденную дочку на руках.