Режиссер Павел Лунгин перенес операцию на глазах после провала киносказки

77-летний кинематографист Павел Лунгин почти перестал видеть левым глазом из-за плотного «тумана», который застилал зрение.

Медики диагностировали у Лунгина вторичную катаракту обоих глаз. К этому добавились синдром сухого глаза и старые проблемы с сетчаткой, которую режиссеру уже укрепляли лазером в 2022 году.

Офтальмохирург провел YAG-лазерную дисцизию — процедуру, при которой помутнения расщепляются лазером. После операции Лунгина отпустили домой. Теперь ему предстоит неделю соблюдать щадящий режим, а увлажняющими каплями пользоваться постоянно.

Павел Лунгин — один из самых известных российских режиссеров, лауреат Каннского кинофестиваля за фильм «Такси-блюз» и обладатель «Золотого орла» за «Остров». В 2024 году он выпустил свою первую киносказку — «Василиса и хранители времени».

Картина с бюджетом 405 миллионов рублей собрала в прокате всего 185 миллионов, что сделало ее одним из главных провалов года. Несмотря на неудачу, Лунгин продолжает работать и строить новые творческие планы.

Проблемы со зрением у режиссера начались не впервые: еще в 2022 году ему укрепляли сетчатку лазером. Тогда он также проходил лечение под наблюдением офтальмологов.

Нынешняя операция, судя по всему, прошла успешно, и теперь Лунгину важно соблюдать рекомендации врачей, чтобы сохранить зрение.