"Решили наказать, проучить": бывший танцор Татьяны Булановой честно рассказал об увольнении

По его словам, певица обиделась на него за больную спину и отправила "неликвид на пенсию". Сама Буланова, впрочем, все отрицает.

Берегуля признался, что проблемы со спиной начались еще до всей шумихи вокруг мема "Один день". Он понимал, что организму нужна передышка. Но реакция работодательницы его удивила.

"После этого меня сразу же сняли с летних коротких туров: не из-за того, что я не хотел — я как раз от них не отказывался. Я так понял, что решили меня наказать, проучить. Насколько я увидел, здесь имела место личная обида и нежелание понять и войти в положение", — заявил танцор.

"Кодировка вместо работы"

Буланова не стала молчать и тут же пришла в комментарии защищать свою репутацию. С иронией она высказалась о здоровье бывшего подчиненного и подчеркнула, что никого не увольняла.

Но история получила продолжение. Алена, еще одна бывшая танцовщица Булановой, заявила, что они с мужем Максимом "закодировались". Куда именно — не уточняется. Ясно одно: в коллективе накопилась усталость, и теперь она вылилась в публичные разборки.

Скандальная подтанцовка Булановой

Татьяна Буланова не в первый раз оказывается в центре скандала из-за своих танцоров. В 2025 году коллектив прославился благодаря незамысловатой хореографии — видео с их выступлений стали вирусными, но не от хорошей жизни. Публика откровенно смеялась над пластикой артистов.

После всплеска популярности танцоры неожиданно покинули певицу. Причины ухода так и оставались за кадром — до сих пор. Теперь Берегуля рассказал свою версию. А сама Буланова, судя по комментариям, считает, что проблемы танцоров надуманны, а обиды — беспочвенны.