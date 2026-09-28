Решетова решила обзавестись хозяйством за городом: «Слабо представляю»

Блогерша Анастасия Решетова рассказала, что переезд изменил ее отношение к привычному образу жизни. Ей гораздо комфортнее проводить время вдали от городской суеты. Блогер уточнила, что живет на природе уже почти год.

«И теперь я слабо представляю, как можно вернуться жить в город», — написала она в социальных сетях.

Судя по всему, Решетова всерьез задумалась о собственном хозяйстве. Она не уточнила деталей, но дала понять, что загородная жизнь стала для нее не временным эпизодом, а осознанным выбором.

Анастасия Решетова — модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати, от которого у нее есть сын Ратмир. Пара рассталась в 2021 году, после чего Решетова активно занялась карьерой и воспитанием сына.

Сын проводит с отцом выходные, а будни — с матерью. Решетова не раз признавалась, что совмещать карьеру и материнство ей помогает четкий график. Теперь к этому добавилась и загородная жизнь, которая, по всей видимости, стала для модели новым источником вдохновения.