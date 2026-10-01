Решетова раскрыла правду об отце второго ребенка: «Ребенок родится в браке»

По словам Решетовой, после новости о беременности появилось много домыслов, поэтому она решила внести ясность.

«После новости о моей беременности появилось много комментариев и слухов, поэтому хочу коротко прояснить несколько вещей. Влад А. не имеет отношения к моей беременности. Ребенок родится в браке. Отец моего ребенка — молодой парень, мой ровесник. Ни чей-то бывший, ни тем более текущий муж. Он мой выбор, и мы счастливы вместе. Всем, кто искренне рад за меня, большое спасибо за поздравления! А теперь прошу оставить мою личную жизнь в покое», — рассказала Анастасия.

Имя избранника она пока раскрывать не стала.

Ранее Анастасия Решетова была в отношениях с рэпером Тимати. Пара встречалась с 2015 по 2020 год, официально брак зарегистрирован не был. В 2019 году у них родился сын Ратмир.

После расставания экс-возлюбленные сохранили родительский тандем: сын живет с матерью в будни, а выходные проводит с отцом.

Позже Решетова была помолвлена с Владиславом Абрамяном, сыном миллиардера Ары Абрамяна. Однако, судя по ее заявлению, эти отношения остались в прошлом. О беременности модели стало известно в конце сентября 2026 года.

Сама Анастасия тогда не комментировала эту информацию, ограничившись публикацией фото, на котором подписчики заметили округлившийся живот.