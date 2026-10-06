Решетова о реакции сына на беременность: «Просыпаются отцовские чувства»

В интервью главному редактору «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ» Алеко Надиряну Решетова поделилась, что готовилась к сложному разговору. Она предполагала, что Ратмир, будучи единственным ребенком, начнет капризничать или ревновать.

«Мне казалось, что так как он привык быть рядом со мной в центре внимания и единственным ребенком, может быть, у него бы была элементарно ревность. Это норма, для детей это абсолютно нормально. Но оказалось, что в нем, наоборот, стали просыпаться отцовские чувства», — рассказала блогер.

Сейчас Ратмир заботится о маме: целует живот, следит за ее питанием и проявляет внимание. Анастасия не скрывает, что такая реакция стала для нее приятной неожиданностью.

Ратмир родился в 2019 году в отношениях Решетовой с рэпером Тимати. Пара рассталась, когда мальчику не было и года. После разрыва сын живет с матерью в будни, а выходные проводит с отцом.

В конце сентября 2026 года Решетова подтвердила вторую беременность и заявила, что ребенок родится в браке. Отца она не раскрывает, уточнив лишь, что это ее ровесник, не имеющий отношения к Владиславу Абрамяну.