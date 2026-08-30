Рэпера Потапа хотят лишить звания заслуженного артиста Украины

Петиция, поданная 28 августа, к утру 30 августа собрала более 4,8 тысячи подписей из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения президентом.

«Лишить Потапенко Алексея Андреевича (Потап) звания заслуженного артиста Украины за систематическое публичное пренебрежение к украинскому языку и культуре», — говорится в документе.

Авторы настаивают, что Потап вместо поддержки госязыка пропагандирует русский язык.

Потап получил звание заслуженного артиста Украины 27 июня 2020 года. Артист был отмечен за «значительный личный вклад в культурно-образовательное развитие».

Однако уже в июле того же года на сайте президента появлялась похожая петиция с требованием отменить награждение, которая не набрала нужного количества голосов.

Новый виток скандала произошёл после того, как Потап и Настя Каменских записали шутливое видео, в котором извинились за исполнение песен на русском языке.

В ролике они произнесли:

«Простите нас, пожалуйста, за то, что говорим на русском. Мы совсем забыли, что есть такое понятие, как свобода».

Это вызвало возмущение украинских пользователей. Авторы петиции также ссылаются на публичные высказывания рэпера в поддержку использования русского языка.

Кроме того, таблички Потапа и Каменских исчезли с «Аллеи звезд» в Киеве. Ранее дуэт «Потап и Настя» объявил о распаде.