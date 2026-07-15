Рената Литвинова тайно продает элитную квартиру в Москве

Актриса и режиссер Рената Литвинова готовится расстаться с элитной квартирой. Актриса выставила на закрытые торги просторное жилье в центре Москвы — стоимость лота достигает 1 миллиарда рублей. Стремясь ускорить продажу, Литвинова готова пойти на снижение цены и специально прибыла в Москву, чтобы лично оформить сделку.

Речь идет о впечатляющих 344 квадратных метрах в престижном жилом комплексе «Большая Дмитровка IX». Пространство представляет собой объединенные в единое целое две квартиры — такой формат придает объекту особую ценность. На данный момент у недвижимости уже есть заинтересованный покупатель: крупный столичный предприниматель внес аванс. Тем не менее просмотры не прекращаются: если до завершения летнего сезона появится клиент, готовый сразу закрыть сделку, квартира достанется ему.

Особое внимание уделено приватной зоне для дочери актрисы — Ульяны. Рената продумала эту комнату специально, чтобы девушка могла комфортно останавливаться в ней во время визитов в Россию.

Значительная часть обстановки уже перемещена на склад — это сделано по желанию потенциального собственника и призвано уменьшить итоговую стоимость объекта. Однако при желании покупатель может приобрести весь интерьер за дополнительные 5 миллионов рублей. В комплект входят уникальные предметы: антикварные ширмы и зеркала, изысканные люстры, ретротелефон с диском, коллекционная мебель, знаменитая подборка картин из живых бабочек, а также живописное полотно, созданное для Земфиры (оно размещено в ванной), и даже диван, принадлежавший бабушке певицы.

Рената Литвинова стала владелицей этой квартиры в 2021 году. Пространство нередко использовали для съемок и частных встреч, однако постоянного проживания там не было. Еще в январе 2025 года появлялась информация о том, что артистка распродавала личные вещи — общая сумма лотов тогда превысила 6 миллионов рублей.

Рената Литвинова несколько лет назад покинула Россию. Звезда живет в Париже, где у нее имеется просторная квартира.

По материалам Mash