Рената Литвинова накопила долги по коммуналке в Москве

Имя Ренаты Литвиновой прочно ассоциируется с утонченным стилем, кинематографическими экспериментами и особой эстетикой, которую сложно спутать с чем‑то еще. Однако за пределами творческой повестки в жизни актрисы разворачиваются куда более приземленные, но от этого не менее острые сюжеты. Рената Литвинова столкнулась с проблемой коммунальных долгов: за неуплату ЖКУ в одной из ее московских квартир грозит отключение газа.

Сейчас у Ренаты Литвиновой есть задолженность сразу по двум элитным квартирам в Москве. Первая — четырехкомнатная квартира площадью 96 квадратных метров на Патриарших прудах. Это жилье актриса приобрела еще в 2009 году, задолго до своего отъезда из России. Вторая квартира — также четырехкомнатная, площадью 85,5 квадрата, расположена на Фрунзенской набережной. Эту недвижимость на Литвинову переписала ее подруга, певица и иноагент Земфира*. Сейчас эта квартира пустует.

Литвинова уже третий месяц не оплачивает счета за жилищно‑коммунальные услуги. На обе квартиры начисляются пени, и общая сумма долга приближается к 30 тысячам рублей. Хотя на первый взгляд эта цифра не выглядит катастрофической, темпы роста задолженности вызывают беспокойство: если долг не будет погашен на текущей неделе, существует реальный риск отключения газа в одной из квартир.

Одной из возможных причин просрочки платежей может быть редкая посещаемость Москвы самой актрисой. По данным СМИ, Рената приезжает в столицу нечасто и в основном ради бьюти‑процедур. Ранее сообщалось, за последние четыре с небольшим года Литвинова совершила 58 тайных визитов в российские клиники, где тратила значительные суммы на различные омолаживающие методики — от инъекций и криотерапии до процедур с использованием плаценты. Общие траты на эти услуги превысили миллион рублей.

Такая расстановка приоритетов — когда крупные суммы уходят на поддержание внешнего вида, а текущие бытовые платежи остаются без внимания — нередко приводит к подобным бытовым казусам. К тому же, если квартира пустует, а уведомления приходят в бумажном или электронном виде, их легко пропустить.

Помимо недвижимости, у Ренаты Литвиновой в России остается еще один актив — косметическая компания. Однако, по имеющимся данным, бизнес переживает не лучшие времена: фирма демонстрирует миллионные убытки. Это добавляет контекста к общей картине: даже при наличии крупных трат на личные нужды, финансовая ситуация может быть сложнее, чем кажется со стороны.

По материалам SHOT

*Включен в реестр иностранных агентов