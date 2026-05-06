Рехаб Стаса Пьехи обвинили в издевательствах над пациентами

Житель Санкт‑Петербурга по имени Кирилл пожаловался на плохое обращение в клинике Стаса Пьехи. Он обратился в частное медицинское учреждение «ПС Клиника» из‑за биполярного расстройства, неврологического недуга и серьезных последствий черепно‑мозговой травмы. Мужчина признал, что доверился рекламе — амбассадором учреждения выступал певец Стас Пьеха.

Стоимость терапии для Кирилла составила 180 тысяч рублей ежемесячно. Однако, по словам пациента, вместо медицинской помощи и всестороннего ухода он столкнулся с мучениями и унижениями: ему отказывали в выдаче лекарств под предлогом плохого поведения, лишали сна, включая музыку на высокой громкости, и не вызывали неотложную помощь, когда его состояние ухудшалось.

По утверждению мужчины, он был не единственным, кто страдал в центре: например, пожилую пациентку с давлением свыше 200 мм рт. ст. вместо госпитализации якобы отправили на занятия. А перед съемками шоу «Пацанки» и визитом Стаса Пьехи постояльцев клиники заставили заняться покраской стен.

Кирилл неоднократно пытался покинуть заведение, но ему препятствовали. Сбежать удалось лишь спустя три месяца, когда за «лечение» уже было уплачено 540 тысяч рублей.

В клинике ситуацию прокомментировали, заявив, что подобные методы в учреждении не применяются. Однако к подобным жалобам относятся спокойно, ведь среди пациентов много людей с разными диагнозами и ждать от таких клиентов можно чего угодно. Главный врач реабилитационного центра вспомнил Кирилла, хотя лично с ним не работал и лечением не занимался; он лишь слышал, что пациент часто подавал жалобы, из‑за чего в центр даже вызывали полицию.

После побега Кирилл направил клинике претензию на 20 миллионов рублей, но получил ответ, что нарушений не выявлено. Сейчас он добивается привлечения центра к ответственности: он подал заявление в Следственный комитет, а его адвокат Ерохин направил жалобы в Росздравнадзор и прокуратуру.

По материалам Baza