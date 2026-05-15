Регина Тодоренко станет ведущей фестиваля «Дрим Фест» на Каспии

Приготовьтесь к яркому музыкальному событию лета: с 23 по 26 июля солнечное побережье Каспийского моря станет местом проведения третьего международного музыкального фестиваля ДРИМ ФЕСТ 2026. В живописном городе‑курорте Sea Breeze соберутся звезды мировой и отечественной сцены, чтобы подарить зрителям четыре потрясающих дня, наполненных ритмами музыки, красочными шоу, зажигательными танцами и впечатляющими выступлениями.

В этом году фестиваль ДРИМ ФЕСТ представит уникальное сочетание талантов — на одной сцене встретятся исполнители разных жанров и поколений. Среди уже подтвержденных участников:

Джон Ньюман (John Newman);

американская звезда R&B и хип‑хопа Тай Долла Сайн (Ty Dolla $ign), прославившийся благодаря трекам Paranoid и Or Nah;

Баста Раймс (Busta Rhymes) — влиятельный рэпер с 11 номинациями на премию Grammy, автор культовых хитов I Know What You Want и Touch It;

Шеб Халед (Cheb Khaled) — легенда rai‑музыки, исполнитель международного хита Aïcha;

популярные турецкие артисты Эдис (Edis) (Martılar, Arıyorum) и Зейнеп Бастык (Zeynep Bastık) (Lan, Ara).

На сцену также выйдут исполнители, чьи имена давно знакомы широкой публике: Томас Невергрин (Thomas Nevergreen), Егор Крид, Стас Михайлов, JONY, Ани Лорак, Artik & Asti, EMIN, Джа Халиб (Jah Khalib), Джиган, Алсу, Ирина Дубцова, Эмре Алтуг (Emre Altuğ), Брендон Стоун (Brandon Stone), Эндрю Доналдс (Andru Donalds, «Golden Voice of ENIGMA»), Джаман Т (Jaman T), Jamal, Айгюн Казимова (Aygun Kazımova), Эльнур Гусейн (Elnur Hussein), Эллаи (Ellai), Орхан Зейналлы (Orxan Zeynallı), Тунзаля Агаева (Tunzala Ağayeva), Фаиг Агаев (Faiq Ağayev), Роза Зергерли (Roza Zergerli), LVBEL C5 (Лвбел Си5), Дилара Казымова (Dilara Kazımova), Джамал (Jamal), Севанна (Sevanna), Зульфия Ханбабаева (Zulfiyya Xanbabayeva) и многие другие. Список звезд продолжает расширяться — впереди ещё больше громких имён и неожиданных музыкальных сюрпризов!

Вести фестиваль будут харизматичная телеведущая и блогер Регина Тодоренко и Мурад Дадашов — один из самых узнаваемых телеведущих Азербайджана и опытный продюсер.

ДРИМ ФЕСТ — это больше, чем концерты. Гостей ждет особая атмосфера летнего отдыха на берегу Каспия: