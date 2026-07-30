Регина Тодоренко призналась, что не справляется с тремя сыновьями

По словам супруги Влада Топалова, работа дается ей гораздо легче, чем материнство, поэтому без помощи профессиональных нянь она не представляет свою жизнь.

«Работать гораздо проще, чем воспитывать детей. Мне нужны няни, чтобы я могла больше времени проводить с детьми и чтобы у меня была возможность хотя бы поесть. Тогда я не буду тратить время на готовку», — поделилась артистка.

При этом Регина подчеркнула, что младшего сына воспитывает сама. Мальчик спит вместе с ней по ночам, и она не перекладывает эти обязанности на других.

Топалов же, по ее словам, должен высыпаться, чтобы ухаживать за старшими детьми. Сама телеведущая призналась, что спит всего по четыре часа в сутки.

Регина Тодоренко также призналась, что мечтает о дочери, но только при условии естественного зачатия.

«Девочку очень хочу. Очень! Но только естественным путем. Если суждено быть мамой мальчиков, я тоже счастлива», — заявила она.

Артистка отметила, что с рождением третьего сына их жизнь изменилась кардинально. Она считает, что для семьи с тремя детьми необходима не только любовь, но и дополнительное жилое пространство.

«С рождением третьего сына жизнь изменилась в геометрической прогрессии. Нам нужно расширяться и не только в любви. Считаю, что к материнскому капиталу надо добавить еще 20-30 квадратных метров», — добавила Тодоренко.

Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают троих сыновей. Пара состоит в браке с 2018 года. Старший сын Михаил родился в 2018 году, средний — в 2022 году, младший появился на свет в 2024 году.