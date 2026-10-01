Регина Тодоренко поступила в МГИМО и Британскую школу дизайна

36-летняя телеведущая, жена певца Влада Топалова и мама троих сыновей Регина Тодоренко сообщила, что стала студенткой сразу двух вузов — МГИМО и Британской высшей школы дизайна.

В личном блоге Тодоренко призналась, что поступление в МГИМО было ее детской мечтой. Она будет учиться по программе MBA «Стратегический маркетинг и менеджмент».

«Я очень волновалась перед очным собеседованием для поступления на программу MBA… С детства у меня была мечта — получить образование в нескольких странах», — написала она.

К учебе Регина подготовилась основательно: купила тетради и настроилась на серьезную работу.

«Амбиции наточены. Синдром отличницы активизирован. С октября — за парту», — поделилась телеведущая.

Регина Тодоренко известна как телеведущая, певица и блогер. Она получила образование в Киевском национальном университете культуры и искусств, а также окончила курс актерского мастерства.

В 2018 году вышла замуж за Влада Топалова, в браке у них родились трое сыновей. Несмотря на плотный график, Тодоренко не раз говорила, что спит по три часа в сутки, чтобы успевать совмещать работу, съемки и воспитание детей.

Теперь к этому списку добавится и учеба в двух вузах одновременно.