Регина Тодоренко пересела в инвалидное кресло

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в Telegram‑канале фотографию в инвалидном кресле и рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем, спровоцированных переработками. Фониатр констатировал у неё гипертонус голосовых связок из‑за сильной нагрузки на работе.

Что случилось с Региной Тодоренко

Также она обследовалась у травматолога: врач зафиксировал перегрузку связок и скопление жидкости в коленном суставе. По словам Регины, в ближайшее время ей придётся передвигаться с опорой на костыли.

Что ведущей сказала поклонница

«А еще недавно ко мне подошла девушка в самолете и сказала, что восхищается моим образом жизни, но при этом попросила: «Пожалуйста, вы можете немного замедлиться, потому что когда смотришь на вас, тяжело позволить себе отдыхать». Я огорчилась, потому что поняла, что вгоняю не только себя в напряжение, но еще и свою аудиторию. Своим примером я показываю, что нет ничего невозможного, но забываю, что за этим невозможным стоит очень много усилий и терпения», — рассказала ведущая.

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