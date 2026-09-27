Регина Тодоренко о своей внешности: «Колени толстые, на боках жир»

36-летняя многодетная мама Регина Тодоренко призналась, что недовольство собой — знакомое многим женщинам состояние. В ее случае кризис пришелся на момент, когда она кормила грудью третьего ребенка.

«Я некрасивая! У каждой женщины, как мне кажется, бывают периоды, когда она сама себе не нравится. И у меня он был в то время, когда я принимала участие в съемке для нового журнала. Мне не нравилось все! Колени казались мне толстыми, а ноги — совсем не такими стройными, какими я привыкла их видеть. На моих боках виднелась жировая прослойка, которая вылезала из открытых платьев, а груди вообще были разного размера! Одна была «кормильная», а вот другая менее кормильная», — поделилась звезда.

Тогда, по ее словам, идти на съемку было настоящей пыткой: она заранее знала, что не выберет ни одного кадра.

«И это не потому, что фотограф плохой или свет не тот, просто тебе не нравится женщина в кадре, потому что сейчас тебе не нравится женщина в зеркале», — объяснила Тодоренко.

Спасением стала атмосфера на площадке. Команда бережно подобрала образы, подчеркнула достоинства и создала условия, в которых Регина перестала рассматривать себя «по частям».

«Перестала отдельно обращать внимание на колени, бока, грудь. Я снова увидела себя целиком. Хотя я и спала примерно три часа, но на съемке впервые за долгое время почувствовала себя красивой, расслабленной, женственной», — рассказала она.

Главный вывод, которым поделилась телеведущая:

«Принятие себя — это момент, когда ты перестаешь требовать от себя прежней версии себя».

Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым с 2018 года. У пары трое сыновей — Михаил, Мирослав и Федор.

Телеведущая не раз публично поднимала тему материнства и отношения к телу: в сентябре 2026 года она ответила на критику за видео с беременным животом, заявив, что имеет право сохранять такие моменты и не стыдиться их.

Подписчики поддержали звезду комплиментами, отметив, что она находится в отличной форме после трех родов.