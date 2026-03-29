"Редко выходила из дома": как прошли последние годы жены Олега Басилашвили

20 марта на 92-м году жизни скончалась Галина Мшанская — телеведущая, создательница программы "Царская ложа" и супруга народного артиста СССР Олега Басилашвили. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Еще в декабре состояние 91-летней женщины резко ухудшилось, и последние месяцы она провела в больнице. Похороны прошли 23 марта на Большеохтинском кладбище в Петербурге, рядом с родителями — таковой была ее последняя воля.

"Кухонная жена" и полвека любви

Олег Басилашвили впервые увидел будущую жену по телевизору — и сразу заявил, что эта голубоглазая красавица станет его женой. Поженились они в 1961 году. Актер ласково называл супругу "кухонной женой": именно на кухне Галина Евгеньевна по ночам помогала ему учить сценарии.

У Мшанской уже была дочь Ольга от первого брака, но Басилашвили принял ее как родную и удочерил. Вскоре у пары родилась общая дочь Ксения.

"Конечно, она была самым главным человеком для Олега Валериановича. Он ее боготворил. За нее переживал больше, чем за себя", — вспоминала журналистка Ника Стрижак.

Тяжелые последствия ковида и болезнь

В последние годы Галина Мшанская редко выходила из дома. Она тяжело перенесла коронавирус, и осложнения после болезни подорвали здоровье. В четырехкомнатной квартире в центре Петербурга все было заставлено лекарствами. Несмотря на это, сам Басилашвили в интервью 2023 года говорил, что у них "все хорошо", и благодарил жену за поддержку и понимание.

Пара пережила и другие испытания. После рождения дочери Ксении у Мшанской случился анафилактический шок из-за укола для стимуляции лактации — врачи едва спасли ее.

"Спасибо вам за теплые слова"

91-летний Олег Басилашвили на похоронах супруги с трудом держался на ногах, сгорбился и выглядел подавленным. В БДТ имени Товстоногова отменили его творческий вечер, запланированный на 25 марта.

На просьбы журналистов Teleprogramma.org прокомментировать трагедию артист ответил коротко:

"Спасибо вам за теплые слова. Но комментировать что-либо сейчас я не могу. Извините".

Супругов Басилашвили называли одной из самых крепких пар в мире искусства. Они прожили вместе более 60 лет.