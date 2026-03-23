"Ребенок максимально настроен против меня": бывший муж Шукшиной хочет лишить ее родительских прав

Больше года Анна, внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, не может увидеться со своим 11-летним сыном Славой. Ребенок живет с отцом, который не допускает его встреч с матерью. Об этом рассказали в программе "Звезды сошлись" на канале НТВ.

Почему ребенок Анны Шукшиной живет с отцом

Когда-то Анна сама оставила сына с бывшим мужем Константином, поскольку ее финансовое положение не позволяло обеспечить ребенка. Да и алименты отца не отличались большим размером.

Теперь она через суд пытается восстановить опеку, в то время как ее экс-супруг подал встречный иск. Он обвиняет Анну в том, что она плохой пример для сына, так как участвует в телешоу и больше уделяет время спорту, а не домашним делам.

При этом Анна добилась значительных успехов в тяжелой атлетике, поднимает штангу в 115 кг и получила звание мастера спорта.

Анна Шукшина о сыне: "Боится отца, боится меня, потому что его напугали"

Анна Шукшина заявила, что органы опеки должны сравнить условия жизни ребенка у нее и у Константина в Химках. При этом на предстоящем судебном заседании она намерена ходатайствовать о назначении психологической экспертизы.

"Ребенок максимально настроен против меня. Отец настраивает, потому что ребенок говорит, что не хочет со мной видеться. Сын психологически сломлен. Он боится отца, боится меня, потому что его напугали. Он весь закрытый", - говорит Анна.

Кстати, бывший муж Анны проживает с их сыном и новой супругой в квартире, приобретенной на средства ее матери, актрисы Марии Шукшиной. Несмотря на то, что деньги он брал в долг, пока Константин не спешит из отдавать.

Эксперты из мира шоу-бизнеса полагают, что этот фактор может стать серьёзным аргументом для Анны в судебных разбирательствах.

