"Реалити-шоу из болезни": Наталья Штурм поддержала Лерчек, которая проходит "химию"

Наталья Штурм считает, что Чекалина поступила мудро, не став скрывать диагноз, а вынеся его в публичную плоскость. По мнению певицы, такой подход поможет и самой блогерше, и другим людям.

"Вот увидите: это реалити-шоу будет очень популярным! Тема рака интересует всех. Не осуждаю, а поддерживаю идею показывать борьбу с "чумой века". Надеюсь, у нее все получится, что она задумала. Она хорошо заработает на этом реалити, можете не сомневаться, Лерчек — талант", — заявила Штурм.

Что случилось с Лерчек

Напомним, в начале марта 2026 года стало известно, что у 33-летней Валерии Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии. Диагноз подтвердил ее гражданский муж, танцор Луис Сквиччиарини.

По словам Сквиччиарини, Лерчек давно мучилась от болей, но из-за домашнего ареста (против блогерши возбуждено уголовное дело о незаконном выводе денег) не могла пройти обследование — суд и следователи отказывали в просьбах разрешить поход к врачам.

Ситуация резко ухудшилась после родов. 26 февраля Чекалина родила от Сквиччиарини ребенка, и боли возобновились с новой силой. 12 марта блогершу госпитализировали в онкоцентр имени Блохина для экстренного начала химиотерапии.

Деньги на лечение и долги

Друзья и родные Лерчек сейчас собирают средства на лечение. По данным Mash, на пребывание в частной клинике у нее просто нет денег. При этом бывший муж Артем Чекалин помогает, но из-за запрета суда не может поддерживать ее лично.

Осенью 2024 года против Валерии и Артема Чекалиных возбудили уголовное дело о незаконном выводе денег из России. В ноябре 2025-го стало известно, что долг блогерши перед налоговой превысил 170 миллионов рублей. Счета заблокированы, имущество арестовано.

Что в итоге

Пока одни обсуждают этику освещения болезни, сама Лерчек, по словам близких, сохраняет позитивный настрой. Подруга блогерши Кристина Дудкова заявляла: